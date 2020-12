FULL LIST: Brisbane Arrest Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, December 14

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Stella Patricia Woodhouse

Matthew Adam Coleman

Scott Andrew Farrell

Bill Kennedy

Ian Syd Serigo Sandow

Brent Owen Passfield

Tamsine Lee Cox Adams

Gregory Stephen Kite

Mark Peter O'Reilly

Renee Ashleigh Pokarier-Heath

Andre Simon Kobayaty

Ellyssa Louise Curtis

Marc Anthony Ponturo

Jacob David Brown

Ryan Daniel Bickley

Jaymee Payton Pape

Ryan Daniel Burr

Tammy Therese King

Rudolf Andrzej Szadkowski

Zachary John Weir

Finbar Peter Delbridge

Alexander Gordon Obrien-Venn

Annabelle Zoe Smith

Terrence Michael Hordern

Joshua Dylan Little

James Andrew Toole

Timothy Mark Williams

Daniel Liam Fitzgerald

Jason Trevor White

Jacob Luke Odonoghue

Evie Jane Clark

Tamicka-Jane Page Catlin-Smith

John Taukamo

Lewis Charles Bellerby

Tony Lee Davies

Zion Niko Aviga

Jeffrey Michael Wheeler

Alexander Restrepo

Jack Shiloh Prescott

Kym Mai Landsdowne

Gaylene Erica Manteit

Andrew Liam Mcdonald

Biannca Vivienne Pitt-Davidson

Andrew Henry Mottlee

Blake Joseph Dillon

John Daniel Keighley

Jacob Raymond Anton Purcell

Peter Bangoura

Jason Brian Lynch

Ryan Lawrence Adey-Mccaul

Renee Louise Harrington

Tyler James Hinds

Michael George Flint

Sachin Baliyan

Javen Wiremu Goedhart

Boe Michael Appleton

Tobias James Frame

Brett Adam George

Michael Joseph Levey

Zachery Redmond Hoerler

Kieren Brodie Pain

Stacey Louise Eliopoulos

Christopher John Ballantine-Jones

Steven Terry Pratten

Peter Troy Spinks

Zachary William Pearse

Ung Hugen Pham

Christopher Mark Blair

Michael Roy Pascoe

Tyran James Burchell

Garry Denis John Gammon

Skye Kayla Jones

Josiah Richard Hollingsworth

Leah Jayne Brown

Ashley Erin Whidborne

Emosi Radrodro Yabakivou

David Matthew Hassall

Eleisha-Grace St John Hunt

Edwin Manuel Elder

Marise Patricia Byrne

Asha Chance Ryan

Cameron Kain

Ben Lawrence Stevens

Kyle Robert Woodford

Danel Sahr Koromah

Anne Maree Masling

Joshua Derek Brock

Jessica Kayla Johnson

Declan John Mcclenaghan

Inzaibya Tontahwyn Whitehead-Mooney

Gregory Robert Edwards

Jamie Jason Hasic

Peter Stanley Southgate

Travis Alvarez Broome

Callum Scott Robert Welburn

James Rupert Venture Cramb

Peter William Gibbards

Priti Mahesh Wagh

Kyle Gregory Birchall

Matthew Sean Bobbermien

Connor John Banks

Isaac Gregory Tevelen

David Francis Holt

Tesloch Bang Diew

Benjamin Lee William Turner

Maddison Avice

Pierce Lawrence Bambry

Christopher Alan Kent

Jacob Deleer Elia

Matthew John Keong

Victoria Leigh Walker

Alexander Jason Scott Thomas

Jacob John Lee

Bryan Andrew Kochemaikin

