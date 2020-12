Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 18

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 18

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Kylie Jane Nixon

Jason Simons

Clinton Alan Hanley

Peter Tom Waigana

Blake Martin Thompson

Narelle Ann Hartwig

Cohen Aaron Gillis

Leroy Jacob Vasta

Kevin Herbert Northby

Jimmy Ting Fung Chung

Lwithwa Ochalla Ojulu

Michael James Lawson

Joseph Francis O'Brien

William Douglas Robb

Tanya Bartley

Mark Nolan

Ben Lawrence Stevens

Lyla Margaret Stevenson

Ben Robert Mayer

Razvan Alexander Stevenson

Peter Noel Eves

Daniel James Mcavoy

Harley Richard Millar

Asai Emmanuel Malual

Matthew Desmond Johnstone

Xiaoqiu Liu

Andrea Jade Mathore

Chantelle Dalila Stenersen

Michael Bradley Small

Michael David Bartlett

Ade Purnama

David Allan Rudd

Darcy Robert Burke

Joshua David Parsons

Shane Barry Phillips

Michael Steven Lane

Brett Johnathon Briskey

Krzysztof Marek Kraszewski

Nicole Anne Robinson

Destiny Ariel Thompson

Grahame Noel Doyle

Adam Joseph Al-Attas

Liani Maya Edwards

Matthew Colin Kennewell

Josiah Daniel Robinson

Terrence Michael Hordern

Chelsea Laoma Olsen

Kimberly-Claire Leung

Michael Anthony Richardson

Cyril Norman Mcnab

Aaron Samuel Sesay

Natalie Jayne Powell

Jeffrey Cameron Harris

John Barry Hegarty

Ebony Bridie Mcgrady Hayden

Terrence Michael Cullinane

Thomas William Straede

Jun Cao

Ryan James Patterson

Nicholas Luke Cantwell

Jake David Andrew

Jarrod Kevin Anthony Brown

Jeremy John Dunn

Matthew James Kenneally

Madeline Clair Neilsen

Luca Lambert Matrice

Scott Edward Griffin

Poonam Sahijwani

Yvonne Lee Katoa

Kym Marie Wilson

Emily Jane Wotherspoon

Robert William Nicholson

Anita Elaine Curtis

Ricci Dean Barker

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 18