FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, January 29

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, January 29

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Kane David Munday

David Cameron Mcnicol

Christopher Lee Burns

Nathan James Johnson

Jessica Frances Gray

Mitchell Colin Lee

Elizabeth Ann Louise Phillips

Bradley Carver Cross

Christine Estelle Gillies

Daniel John Van Dorssen

Joel Aaron Lyons

Geordi Jack Macklin

Dawn Maree Townsend

Shane Peter Prescott

Emma Frances Savage

Melissa Lenore Akani

Vanessa Ann Richards

Boe Michael Appleton

Roger John Egan

Jackson Alan Thomas

Susan Coppens

Darryl Poole Prosser

Nicholas James Mccormick

Lachlan John Baxter

Sharon Roberta Jane Wiley

Sarah Ann Bevear

Katriss Marie Richardson

Eduardo Alves Prado

Shaun Figueiredo

Denis Ceric

Zakya Lucille Joyce Fisher

Shane Robert Boreland

Braedyn Jay Whyte

Clinton Charles Carr

Conor Ian Patterson

Nelson Babey

Bryce Shannon Hudson Bennett

Sadeq Naderi

Jacinta Carmaline Maine-Conquest

Roderick John Patterson

Shane William Simpson

Alexander Zanemann

Anthony Mark Sheales

Jeramiah David Proctor

Joel Aaron John Longhurst

Tehjay Seth Suphan

Charles Philibert

Fazhili Joshua Majaliwa

Hayden Thomas Smart

John Wayne Thege

Sean Peter Spark

Lucas Robert Keating

Ashleigh Francis Stroebel

Julie Rose Ferguson

Hani Guido

Cyril Norman Mcnab

Kerby Jae Crisp

Jesse Stuart Dobbs

Christopher David Feeney

Mathew Michael Whawell

Jennifer Dawn Mullaly

Erin Emily Hodge

Jamie Lee Singleton

Livingstone Chambers-Blair

Sally Ann Gilbert

Connor Jay George Clark

Sage Moon Edwards

Pablo Oscar Sanjuan

Daniel Jason Siely

Asha Chance Ryan

Sharna Amy Holmes

Marlon Brian Roma

Mark Anthony Kennedy

Scott Grant Adey

Nicholas Patrick Breedveld

Dylan Edward Rose

Maxine Milner

Brittany Rose Kobezda

Reza Mohammadi

Mary Kathleen Leishman

Cherie Janette Auton

William Oliveira Da Costa

Jake-Douglas William Longford

Ioane Sa'U

Shane David Hutton

Lily Marie Richardson

Christopher John Sharp

Keenan John Thomas

Kirsty Anne Thompson

Huy Victor Tran

Tania Jayne Tanerau-Love

Nathan Vincent Roe

Musa Beneth Domomi

Jayden Kevin Essery

Darlene Janette Gwilliams

Wonim Haile Tessema

Peter Colin Krogh

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, January 29