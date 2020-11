Those facing Brisbane (George Street) Magistrates Court

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Michael John Warland

Jamie Saliba

Steven Fawal

Daniel Clement Francis Jocumsen

Jian Wei Lim

Benjamin Sean Raynor

Maddison Lee Graham

Amanda Louise Wainwright

Diego Andres Rodriguez Espinoza

Mark John Thurbon

Orienn Gustus G Hadley

Leigh John Urbano

Anna Katherine Chatterton

Dean Robert Smiley

Raymond Christopher Jackson

Luis Carlos Pinto

Andrew Christopher Ward

Brian John Hudson

Brian John Woodward

Neil Jeffrey Christie

Barry John Convery

Mark Anthony Allen

Micheal Crawford

Sade Mohamed

Dragan Djuric

Aaron Anttony Dyson

Adrian Maxwell Evans

Kurtis Brian Smith

Uai Langilala Vi

Emmanuel Mario Jeantou

Harrison Jerrard Fisher

Matthew Lloyd Golesworthy

Joshua Adam Turner

Allan Murray Swan

Angus Gerald Roeton

Utah Bayley Evans

Emma Rose Castles

Michelle Therese Cassidy

Dallas Lee Hilton

Rui Xu

William Kenneth Bradley

Dallas Jacob Woods

Matthew Lloyd Thomas Golesworthy

Karen Leanne Dean

Adner Arameo Velasco Beteta

Folototo Fa'Asolo

Bowie Sheng Papa

Shaun Anthony Clarkson

Louise Judith Owen

Nicholas William Schmutter

Daniel Steven Smith

Angus John Ramsay

Futao Zhang

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, November 12