Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Joe Antony Drobny

Ben William Piggott

Timothy Karl Fitzgerald

Ricky Francis Neeson

Steven Allan Bouwhuis

Steven Michael Logan

Tiffany Barbara Hempel

Shane Robert Kidd

Byron John Smart

Margaret Ruth Francic

Jayden Lindsey Ainslie

Graham Neil Kelly

Nathan Daniel Town

Blake Anthony Danaher

Raymond John Peters

Anthony Holt

Sy Neilson

Trevor John Phillis

Nathan Allan Heiner

Benjamin Trevor Grenier

Paul James Miller

Hayden Lee Henderson

Craig Patrick Mortensen

Josephine Elizabeth Guyer

Bradley James Dyson

Ernst Artner

Leonard James Stanley

Jordan Eric James Bond

Kristen Marie Dinan

Leah Roslind Francis Collins

Natasha Penny Makovetsky

Tod Hampton

Robert John Nielsen

Mark David Redgen

Sam William Aitken

Stephanie-Lee Grogan

Steven Brian Smith

Jessica Fay Kingdom

R-Jay Simpson

Kristian Jim Petrie

Beau James Beech

Beau-Weylin Francis Drake

Daniel Lera

Barry Allan Mcdowell

Samatha Lee Campbell

Karla Jayde Bourgonje

David Bennett

Jon Michael Jensen

Scott Martin Luland-Moore

Matthew Paul Phillips

Justin Alec Cook

Marcus John Henry Baxter

Dylan Glenn Nava

Brandon-Lee Collin Martorella

Scott Andrew Taylor

Gary James Stinson

Aidin James Moller

Christian Edward Allen Rudolph

Philip Bradley Paterson

Cruise Robert John Ciavarella

Danielle Lee Fels

Kara Louise Roos

Nathan Gary Hamilton

Gwendaline Constantas

Daniella Sussan Harding

Alexandra Maree Milton

Zacherie William Sharman

Aaron David Erskine

Montell Parrish Noel Harrison

Originally published as Everybody appearing at Hervey Bay Magistrates Court, Thursday, October 1