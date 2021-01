FULL LIST: Hervey Bay Magistrates Court appearances today

Everybody appearing at Hervey Bay Magistrates Court, Wednesday, January 20

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Tarsha Krystal Esteves

Rory Brian Boyd Moran

Olivia Oakley-Smith

Emma Therese Johnson

Jack Michael Sturt Payne

Emily May Spiteri

Michael Anthony Johns

Alessandro Camenzind

Logan Jaye Burkinshaw

Brendan Leonard Dionysius

Christian Webb

Jason Andrey Wayne Holley

Scott Dillion Morrell

James Henry Goddard

Brandon Leslie Penfold

Timothy Ray Bartlett

Jennifer Mary Burns

Andrew Joel Roberts

Angel Summer-Leigh Martin-Weber

Kia Louise Thomas

Jaydn David Ross-Williams

Zarko Zaric

Brian Rigbye

Jamie-Lee Bonnick

Georgia Karen Cowen

Carol Elizabeth Pengelly

Billy-Jack Ronaki-Perkins

Daniel Lewis Marlin

Alex Paula Greer

Jackson Lindsay Lee

Darcey Dean Crawford Rickards

Angus Jack Rae

Aisling Catherine O'Leary

Emma Helen Carey

Lesley Margaret Flanagan

Luke Alexander Dockray

Larry James Carey

Colin Stephen Cameron

Jerome Jensen Geltch

James Levi Ratnarajah

Angus John Kaltang

Terence John Carsburg

Terry Lambert

Lakota William Peter Do Dredge

Luke Gary Heginbotham

Connor Jozef Leith

Jamie Peter Freeman

Ashley David Quarrell

Jeremy John Wolski

Christopher Francis Evans

Joshua Luke Prior

Adrian Roy Butler

Amanda Mary Jones

Stephen John Skarpona Haddon

Trent Allen Humberstone

Kane Le Rouse

Katrina Leigh Geisel

Luke Wayne Greenhalgh

Mark Leslee Cornwell

Michael Joseph Lawrence Chatters

