BIG LIST: Maryborough Magistrates Court appearances today

Gavel, scales of justice and law books

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Jacob James Cordie

Gavin Francis Phillis

Joshua Kevin Challacombe

Maddisen Zariah Britz

Shannon Wade Rennison

Heath Daniel Quinn

Carl Patrick Schultz

Luke Raymond Watts

Tyler James Jason

Kurt Asi Martin

Joshua Ian Persal

Kyran Johannes Veldhuizen

Joseph Robert William Ward

Thomas Raymond Wilmshurst

Wade Joel Sangwell

Ian Carl Murray

Allan Edwin Pentilla

Keran Douglas Sandy

Conan Andre Deutscher

Joel Michael Jake Patrick

Anthony Norris Blair

Mason Robert Nicholls

Angela Dawson

Matthew James Lester

Benjamin Luke Parkinson

Hayley Elizabeth Goodlet

Daniella Sussan Harding

Kathrina Mary Bills

Grahame Alfred Greentree

Tamsin Cherie Crank

Wayne Robert Kent

Kelly A Mcdougall

Ian Jeffrey William Sandow

Shaye Rhonda Umu Stephens

Grant James Davies

Originally published as Everybody appearing at Maryborough Magistrates Court, Monday, November 30